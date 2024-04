Barcelona-voorzitter dreigt verdere stappen te ondernemen na verloren Clasico en verwijst daarbij naar... KRC Genk

Real Madrid heeft zondagavond de Clasico met 3-2 gewonnen. De onvermijdelijke Jude Bellingham scoorde het winnende doelpunt in de extra tijd.

We kregen zondagavond een spannende Clasico te zien in Spanje. Real Madrid mocht Barcelona in eigen huis ontvangen. Na iets meer dan 90 minuten spelen eindigde het op een 3-2 overwinning voor Real.

Maar de bezoekers voelen zich bestolen. Halverwege de eerste helft verlengde Lamine Yamal een hoekschop met een kattenpootje. Real-doelman Lunin redde de bal, maar bij Barça beweren ze dat het leer over de lijn zou zijn geweest.

Maar het probleem is, dat er niets kon bewijzen of de bal al dan niet in doel was gegaan. Er was namelijk geen doellijntechnologie aanwezig. De scheidsrechter en VAR besloten om geen doelpunt toe te kennen.

Barcelona-voorzitter Joan Laporta plaatste via het X-account van de club een video van bijna vier minuten lang. "We begrijpen dat de scheidsrechters op het veld het moeilijk hadden om te oordelen over het 'spookdoelpunt' van Yamal. Maar daarom is er de VAR nog. Die moet dienen om de competitie eerlijker te maken, en niet andersom", klonk het.

"We willen zeker weten wat er gebeurde. Daarom zullen we als club een verzoek indienen bij de Technische Scheidsrechterscommissie van de Spaanse voetbalbond om al het beeld- en geluidsmateriaal van het incident vrij te geven."

Nadien verwijst hij naar 'penaltygate'. Toen KRC Genk de wedstrijd tegen Anderlecht wilde laten herspelen na een dwaling van de VAR.

"Als blijkt dat er een geldig doelpunt werd gescoord, zullen we vragen om de match te laten herspelen. Exact hetzelfde is al eens gebeurd bij een andere wedstrijd in Europa, na een fout van de VAR."