📷 Deal is rond: 'Standard verkoopt speler voor de helft van zijn marktwaarde'

Standard zal richting volgend seizoen weer helemaal vanaf nul moeten beginnen. De spelerskern wordt steeds verder opgekuist.

Standard speelt dit seizoen met heel wat gehuurde spelers, die er volgend seizoen niet meer zullen zijn. Maar ook binnen de eigen spelers zullen er wellicht heel wat verdwijnen.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri hebben de Rouches een deal helemaal rond voor de 24-jarige Roemeen Denis Dragus.

De spits lag nog tot midden 2025 onder contract op Sclessin, maar werd verhuurd dit seizoen aan het Turkse Gaziantep verhuurd. Ook in het verleden werd hij al uitgestuurd, aan Crotone en Genua.

Volgens Tavolieri trekt Dragus de komende drie jaar naar Trabzonspor in Turkije. Met de transfer zou een bedrag van 1,7 miljoen euro gemoeid zijn, bonussen inbegrepen. De medische proeven werden al uitgevoerd.

Dat is opvallend, want Transfermarkt schat de waarde van Dragus momenteel in op 3 miljoen euro. De Rouches betaalden indertijd 1,8 miljoen euro voor Dragus in 2019.