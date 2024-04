Hasi zegt wat doorslaggevend wordt voor match van KV Mechelen op Sclessin

KV Mechelen verloor afgelopen weekend van KAA Gent. Toch heeft trainer Besnik Hasi veel vertrouwen voor de trip naar Standard.

Dinsdagavond wordt de volgende speeldag in de Europe Play-offs afgewerkt. KV Mechelen staat voor een belangrijk uitduel op bezoek bij Standard. Trainer Besnik Hasi blijft alvast de nodige ambities koesteren.

“De ambitie blijft om voor het hoogste te gaan. Er is nog niets verloren. Als we nu geen positief resultaat neerzetten en Gent wint in Sint-Truiden, dan wordt het wel moeilijk. Maar als wij een goed resultaat boeken en Gent lijdt puntenverlies, dan ligt alles weer open”, zegt de coach op zijn persconferentie.

Daarna volgen immers twee thuiswedstrijden. “We mogen niet gaan twijfelen. De spelers mogen al het goede niet vergeten. Standard was in zijn eerste helft tegen Gent de betere, maar zakte dan als een pudding in mekaar. Hun 0-0 tegen OHL in een leeg stadion leek wel een vriendschappelijke wedstrijd. In Sint-Truiden had het altijd moeten winnen en in Westerlo kwam het zelf van 3-1 terug.”

Hasi kijkt vooral naar wat zijn ploeg wil laten zien. “Goed in blok staan, wat aanvangen met het balbezit. Deze keer is het mét publiek: dat kan de Standard-spelers vooruit stuwen of tegen hen keren. Voor eigen publiek kan Standard altijd iets meer, zoals dat ook bij ons het geval is. We moeten er voor zorgen dat het thuispubliek niet achter de ploeg gaat staan.”