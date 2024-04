Thorsten Fink zo bejubeld dat hij belangstelling van Belgische topclubs geniet, maar hij zet een andere coach in de kijker

Enkele Belgische topclubs zijn niet zeker of ze met hun huidige coach doorgaan. Thorsten Fink komt mogelijk bij hen in beeld.

De ex-speler van Bayern is een persoonlijkheid op zich en laat Sint-Truiden dit seizoen vaak verzorgd voetbal brengen. Dat heeft hem al heel wat complimenten opgeleverd. Volgens de laatste berichten zouden twee Belgische topclubs hem op de radar hebben staan, indien het verhaal met hun huidige trainer zou eindigen.

Al is het ook voor Fink niet elke week feest. Het voorbije weekend zag de Duitser zijn ploeg onderuit gaan bij OHL en dat was net voor het eerst. "Vorige keer verloren we in Leuven met 4-0. En in de thuismatch pakten we een rode kaart en speelden we nog goed, vond ik. Hun doelman was toen goed", overloopt hij de vorige ontmoetingen.

© photonews

"Deze keer was die van ons de uitblinker." Waarna Fink de moeite nam om zijn collega Oscar Garcia in de bloemetjes te zetten. De Spanjaard kreeg lof voor het traject dat hij OH Leuven heeft laten afwerken en voor de uitgestippelde tactiek die in het onderlinge duel met STVV dus duidelijk vruchten heeft afgeworpen.

"Ze hebben een goede coach, hé", heeft Fink mooie woorden voor Garcia. "Hij heeft het prima aangepakt en liet zijn ploeg goed voetballen."