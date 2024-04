'Twee Belgische topclubs hebben hun oog laten vallen op STVV-coach Thorsten Fink'

Na dit seizoen zullen er ongetwijfeld wat trainers vertrekken bij Jupiler Pro League-clubs. Dan moeten er ook wel weer nieuwe gehaald worden. In de eigen competitie kunnen die misschien wel gevonden worden.

Een van die coaches die al veel indruk maakte dit seizoen is Thorsten Fink. De Duitse coach van STVV doet het bijzonder goed, zeker gezien zijn jonge kern.

Maar dat is ook iets waar hij zelf voor kiest. De coach houdt ervan om jonge spelers op te stellen en kansen te geven. Matte Smets is hier een goed voorbeeld van.

De verdediger heeft dit seizoen al iedere minuut gespeeld. Zowel in de competitie als in de beker. Ook Mathias Delorge, Jarne Steuckers en Rein Van Helden zijn jongens uit de buurt die hun plaats in de basis hebben veroverd.

Fink strijdt momenteel met STVV ook nog mee voor een Europees ticket in de Europe Play-offs. De coach leverde erg goed werk en zou daardoor ook kans maken om bij een grotere club aan de slag te kunnen gaan.

Volgens Het Belang van Limburg zijn er zeker twee twee Belgische topclubs die Fink in de gaten houden. Over welke clubs het gaat is niet bekend. Even geleden maakte Fink ook al duidelijk dat hij bij een goed aanbod wel eens zou kunnen vertrekken na dit seizoen...