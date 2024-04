Afscheidnemend Beerschot-voorzitter is zeer duidelijk: "De supporters zijn wat bang voor de toekomst en ze hebben gelijk"

Beerschot werd onlangs kampioen in de Challenger Pro League. De club zal volgend jaar in 1A spelen, maar dan is voorzitter Francis Vrancken er niet meer bij.

Beerschot-voorzitter Francis Vrancken nam ontslag bij de club. De reden voor zijn vertrek was simpel: hij is de gebrekkige communicatie en de wispelturigheid van United World grondig beu. Vrancken zal ongetwijfeld de club wel blijven volgen, maar maakt komend seizoen geen deel meer uit van het verhaal. Heel wat gemengde gevoelens dus. "Deze titel vieren is een zeer emotioneel moment. Iedereen heeft er heel hard voor gewerkt om dit te kunnen realiseren. Voor mezelf is het extra emotioneel om op zo'n prachtig moment afscheid te nemen als voorzitter", vertelde hij bij Sporza. "De supporters zijn wat bang voor de toekomst en ze hebben gelijk", gaat hij verder. "Het is hun leven en hun toekomst. Ik kan perfect begrijpen dat het voor de supporters gisteren een feest was. Maar vandaag moeten ze opnieuw kijken naar wat de toekomst brengt." "Dit was inderdaad een fantastisch hoogtepunt en het was ook een fantastisch afscheid. Laten we het daarbij houden", sluit Vrancken af.