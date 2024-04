Deze Challenger Pro League-club zal er nog alles aan doen om te stijgen naar de JPL, maar: "Als we nu promoveren zou dat een absolute bonus zijn voor de club"

Lommel SK krijgt via de Promotion Play-offs nog een kans om te promoveren. Een rechtstreekse promotie lukte niet.

Lommel SK kon niet rechtstreeks promoveren. De club liet in de laatste maand een paar steken vallen, waardoor de club het lot niet meer in eigen handen had op de laatste speeldag.

Het kan nog wel, de promotie, maar dan moet dat via play-offs. Voelt coach Steve Bould nu wat extra druk? "Nee, ons doel was trouwens niet om te promoveren, maar om ervoor te vechten."

"Als we nu stijgen zou dat een absolute bonus zijn voor deze club op dit gegeven moment. We hebben de play-offs gehaald nu, we hebben dan ook een goede kans. We zullen zien."

Hij legt ook uit dat de teleurstelling in zijn groep wel groot was na afloop van de wedstrijd tegen SK Beveren. "Ja, toch wel. Want we zijn niet gepromoveerd. Maar ze zullen daar wel over geraken. De groep weet wat de volgende stap is."

Speler Zalan Vancsa wist ons te vertellen dat er geen druk wordt gevoeld in de kleedkamer. "Nee, niet echt. Ik merk dat iedereen gemotiveerd is en niet nerveus. We proberen nu gewoon om te blijven gaan. We hebben de laatste wedstrijd gewonnen, dus dat is al een goed begin. We moeten zien nu, maar we zullen alles geven."