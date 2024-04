Talent van KV Mechelen heeft duidelijke boodschap voor de club: "Dat zou ik echt willen"

Norman Bassette maakte dit seizoen al indruk bij KV Mechelen. De jonge aanvaller zal het dinsdag weer opnemen tegen de ploeg waar hij als kind graag naar ging kijken.

Een speciale dag voor Norman Bassette, die dinsdagavond zal spelen in Sclessin. Hoewel de wedstrijd bijna geen sportief belang heeft - althans niet voor de Rouches, aangezien KV Mechelen nog steeds Europees voetbal kan behalen - zal het heel bijzonder zijn voor de jonge spits.

Spelen in Sclessin, een unieke ervaring voor Norman Bassette

Sinds zijn komst bij Mechelen heeft Norman Bassette vier doelpunten gescoord. Zijn eerste was thuis tegen Standard. "Dat zijn de beste herinnering, scoren tegen het team dat je als kind op tv keek", vertelt hij bij Sudinfo.

"Als je uit de provincie Luxemburg komt, is dat de dichtstbijzijnde club. Als kind ging ik naar de wedstrijden kijken, in het stadion, met mijn vader. We hadden een abonnement in Tribune 3. Maar vandaag de dag ben ik een supporter van KV Mechelen en sta ik volledig achter mijn club", gaat Bassette verder.

Uiteindelijk kwam de spits bij KAS Eupen terecht. Maar daar konden ze hem geen speeltijd verzekeren. Hij trok uiteindelijk naar het Franse Caen, ook de club die hem momenteel uitleent aan KV Mechelen tot aan het einde van dit seizoen.

Maar er zit ook een aankoopoptie in zijn contract. "Ik heb hier nog niet over gesproken, maar ik zou echt willen dat de club de optie licht. Ik weet dat de coach wil dat ik blijf, dat is ook mijn wens. Ik heb hier een club gevonden die goed bij me past, met geweldige supporters. Dat is echt wat ik nodig had."