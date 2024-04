Ten Hag is het beu en gaat helemaal los op Engelse pers: "Jullie reacties zijn beschamend!"

Manchester United plaatste zich gisteren voor de finale van de FA Cup. Na afloop was vooral de manier waarop hét gespreksonderwerp. Erik ten Hag ging dan weer door het lint.

Manchester United gaf een 3-0-voorsprong weg tegen Coventry City. Uiteindelijk hadden The Red Devils strafschoppen nodig om de tweedeklasser uit de finale te houden.

Na afloop van de partij werd Erik ten Hag (wederom) met de vinger gewezen. De commentaren in de Engelse kranten waren dan ook keihard.

© photonews

"Jullie reacties zijn beschamend", is ten Hag héél hard ten opzichte van de Engelse pers. "Ik kan de reacties helemaal niet begrijpen. Het klopt dat we geluk hadden, maar we hebben ons wél geplaatst."

"Voetbal gaat over resultaat", is de Nederlander op dreef. "Ik ben hier twee jaar en we hebben twee keer de finale van de FA Cup gehaald. Dat is een fantastische prestatie."

Wie is volgend seizoen de coach van Manchester United?

Die finale wordt een onderonsje tegen Manchester City. Voor ten Hag wordt het wellicht zijn laatste finale als coach van Manchester United. Graham Potter wordt genoemd als mogelijke opvolger, terwijl ten Hag kan terugkeren bij AFC Ajax.