KV Kortrijk-speler komt met hoopgevende woorden voor de supporters

KV Kortrijk haalde afgelopen winter twee Japanse verdedigers om te strijden voor het behoud. Beide spelers raakten echter al geblesseerd.

Haruya Fujii en Ryotaro Tsunoda kwamen in januari bij KV Kortrijk aan om te vechten tegen de degradatie. Fujii raakte al snel geblesseerd, maar staat ondertussen weer op het veld. Tsunoda is nog steeds out.

Beide spelers worden gehuurd. Fujii van het Japanse Nagoya Grampus. "Nagoya is de stad van Toyota", begint de verdediger op de clubwebsite van KV Kortrijk.

"De hele stad wordt ingenomen door Toyota dat ook de hoofdsponsor is van de club. We speelden er in het Toyota Stadium met 45.000 plaatsen."

Maar in België amuseert hij zichzelf ook wel. "Kortrijk is kleiner dan Nagoya en het stadion is ook kleiner, maar het is goed dat de supporters zo dicht tegen het veld zitten. Vooral die staantribune achter het doel vind ik fantastisch."

Hij komt nog met hoopgevende woorden voor de supporters. "Die mensen leven voor hun club. Ik hoop dat we hun club nog kunnen redden. Vorige zondag liep het echt compleet verkeerd terwijl we met zijn allen zo overtuigd waren dat we zouden winnen."

Kan KVK zich nog redden? "Het kan. Als we zondag winnen op RWDM maken we nog een kans. We moeten er alles aan doen. Ik geef het zeker niet op: Japanners strijden tot het einde!"