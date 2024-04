Reactie Lommel SK-coach Steve Bould doet nog gewaagde uitspraak over zijn ploeg

Lommel SK heeft via de Promotion Play-offs nog een goede kans op promotie. Het vertrouwen is groot, maar de club was liever al rechtstreeks gepromoveerd.

Lommel SK eindigde het reguliere seizoen in de Challenger Pro League op de vierde plaats met 52 punten. Dat wil zeggen dat de Limburgers het in de Promotion Play-offs tegen de nummer vijf zullen opnemen. En dat is Zulte Waregem, toch nog een pittige tegenstander. De heenwedstrijd, op verplaatsing voor Lommel, gaat door op zaterdag. De terugwedstrijd wordt dan weer op 1 mei gespeeld. Lommel-coach Steve Bould is naar eigen zeggen nog niet tevreden met wat Lommel dit seizoen bereikt heeft. "Nee, op dit moment niet. Misschien later als ik erop terug kijk." "Nu ben ik echt teleurgesteld. We hebben genoeg gedaan dit seizoen, maar we hadden enkele vreselijke beslissingen in ons nadeel door bepaalde scheidsrechters die ons punten gekost hebben", gaat hij verder. "Ik denk echt dat we het verdienden om te promoveren." Dan doet hij nog een gewaagde uitspraak. "Ik denk dat we de tweede beste club uit de competitie zijn, ja. Waarom niet? Op een goede dag zijn we het beste team."