Oostende zit dichtbij overname, maar heeft nog geen licentie: bewindvoerder komt met ferme update

Sportief wist KV Oostende zich te redden in de Challenger Pro League, door Seraing (en SL16) achter zich te houden. Maar extra-sportief zijn er ondertussen nog niet helemaal in veilig vaarwater gekomen. Al lijkt er wel goed nieuws op komst.

Drie clubs uit de Challenger Pro League hebben voorlopig geen licentie gekregen. Het gaat om KV Oostende, Patro Eisden Maasmechelen en Francs Borains. Dat Oostende een tweede zit nodig zou hebben?

Dat leek enigszins logisch gezien de problemen van de voorbije maanden. Er is een bewindvoerder aangesteld en tot op heden is er nog geen overnemer om alle schulden en problemen weg te nemen, dus is er nog werk aan de winkel.

© photonews

“De licentieweeigering was ingecalculeerd en er kon eigenlijk ook geen andere beslissing zijn. De club moet overgenomen zijn en er moet een kapitaalsinjectie gebeuren. Pas dan kunnen wij een duidelijk licentiedossier indienen."

"Het beroep werd nu alvast aangetekend en midden mei moet ons dossier afgerond zijn en zullen we ons moeten verdedigen", is voorlopig bewindvoerder Werner Van Oosterwyck duidelijk op de webstek van de Kustboys.

Vergevorderde onderhandelingen

“We zijn vergevorderd met het investeringsfonds Apex Capital Global LLC. Ik las ook een artikel in de pers over Apex maar ik kan enkel maar zeggen dat alle gesprekken in volledige transparantie verlopen. Men wil hier een positief verhaal schrijven."

"Er moeten echter nog enkele handtekeningen worden gezet en zolang dat én de kapitaalsinjectie niet zijn gebeurd, is de overname niet volledig. Wél evolueert alles gunstig.”