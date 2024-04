Voormalige Argentijnse topspits met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis

De Argentijnse voetbalwereld werd dinsdag opgeschrikt. Carlos Tevez moest met spoed naar het ziekenhuis gebracht worden.

Carlos Tevez werd dinsdag met spoed naar het ziekenhuis in Buenos Aires gebracht met pijn op de borst. Hij zal daar nog verblijven tot alle tests afgerond zijn.

De eerste onderzoeken zijn al afgerond en die verliepen wel goed. 'Zij (ziekenhuispersoneel n.v.d.r.) hebben de onderzoeken uitgevoerd en deze waren bevredigend', klonk het op de sociale media van Independiente.

Dat is de club waar Tevez tegenwoordig aan de slag is als coach. Op zijn 40e is de voormalige spits van Manchester City, Manchester United en West Ham dus nog steeds actief bezig in de voetbalwereld.

Wat er exact aan de hand is met Tevez blijft voorlopig nog onduidelijk. Tijdens zijn spelerscarrière was hij bij heel wat verschillende topclubs actief.

Hij sloot zijn carrière als speler af bij Boca Juniors. Hij verzamelde 76 caps bij de nationale ploeg van Argentinië, waarin hij 13 doelpunten kon maken.