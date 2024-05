Arthur Theate zou deze zomer kunnen vertrekken bij Stade Rennes... en voor een zeer verrassende bestemming kunnen kiezen

Volg België nu via WhatsApp!

Arthur Theate werd door Domenico Tedesco geselecteerd voor het komende EK. De centrale verdediger zal ongetwijfeld nog een drukke zomer hebben.

Arthur Theate heeft een druk seizoen achter de rug bij Stade Rennais. De 24-jarige centrale verdediger was een vaste waarde bij de club en kwam 40 keer in actie in alle competities.

De Rode Duivel staat nog tot juni 2027 onder contract bij Rennes, maar zou deze zomer toch kunnen besluiten om van club te veranderen. Volgens L'Equipe zitten hij en de club “midden in een gezamenlijk denkproces” over hun toekomst.

De verdediger kan voor heel wat clubs nog veel betekenen. Het gerenommeerde Transfermarkt schat zijn marktwaarde op €20 miljoen.

Volgens L'Equipe zou de club uit Rennes niet bereid zijn om hem voor minder te laten vertrekken. Stuttgart en Napoli zouden geïnteresseerd zijn in zijn profiel.

Een andere club die genoemd wordt als mogelijke bestemming is het Saoedische Al Qadsiah. Een overstap naar de onlangs gepromoveerde ploeg uit Saudi-Arabië zou op zijn minst verrassend zijn...