Als zelfs Celine Van Ouytsel helemaal tevreden is: "10 op 10"

Vrijdag gaat het EK in Duitsland van start. Volgens Celine Van Ouytsel is ons land alvast de beste... qua truitjes.

Het EK is opnieuw een hoogdag voor het voetbal, maar Celine Van Ouytsel bekeek het toernooi ook eens vanuit een niet sportieve hoek.

De voetbalfanate bestudeerde alle truitjes van de deelnemende landen en kwam tot de conclusie dat de Belgische nationale ploeg de mooiste van allemaal heeft. De rode shirts van de Rode Duivels, de set voor de thuismatchen, krijgt een negen op tien als quotering van de ex-miss.

“Heel mooi”, vertelt ze aan Het Nieuwsblad. “Ik ben blij dat ze niet voor een te felle kleur hebben gekozen, bordeaux oogt toch net iets chiquer. En het is één van de trends dit fashionseizoen, dat hebben ze dus goed gezien. Dat er mensen vinden dat de Rode Duivels in écht rood moeten spelen? Dit kan voor mij nog net.”

En dan is er ook het setje voor de uitwedstrijden, geïnspireerd op Kuifje. “Chocoladebruin en lichtblauw gaan heel goed samen en ook dat colletje vind ik geweldig. Ik vond het dus al een heel leuke combinatie, maar sinds ik weet dat het een verwijzing is naar de outfit van Kuifje vind ik het nog beter.”

Ze geeft deze tenues dan ook een 10 op 10 qua score. “Zo’n groot toernooi is een moment waarop we als Belgen sowieso extra fier mogen zijn op ons land en dan vind ik het zalig als we daaraan nog een figuur als Kuifje koppelen.”