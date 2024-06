Dick Advocaat ging in de clinch met Vincent Kompany: "Jij speelt niet"

Dick Advocaat was zeven maanden bondscoach van de Rode Duivels. Daarin liet hij zich heel goed gelden.

Na bijna vier jaar werd Dick Advocaat ontslagen in Zenit. Hij wou op dat moment dichter bij huis aan de slag gaan en koos voor de Rode duivels.

“Dat was het begin van jullie gouden generatie. Romelu Lukaku - lieve jongen trouwens - heb ik toen letterlijk van de schoolbanken geplukt om hem te laten debuteren bij de nationale ploeg”, vertelt Dick Advocaat aan Het Belang van Limburg.

Maar hij kende ook wel andere momenten met de ploeg. Fellaini stuurde hij van training omdat hij verkeerde kousen droeg, maar ook met Vincent Kompany was er een akkefietje.

“Zijn grootvader en mijn broer zijn in dezelfde periode gestorven. Ik had met hem besproken dat we allebei afscheid konden nemen, maar de afspraak was wel dat we op tijd terug moesten zijn voor de training. Ik was er, hij niet.”

En daar bleef het niet bij. “Toen hij de volgende dag ook nog eens twintig minuten te laat kwam voor de bespreking heb ik speciaal op hem gewacht tot hij binnenkwam om zijn naam door te strepen in de opstelling voor de rest van de groep. ‘Jij speelt niet’.”

De twee hebben dat later wel uitgepraat, maar voor Advocaat kon dit soort zaken niet als Kompany aanvoerder wilde zijn.