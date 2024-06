Ex-ploegmaat moet Ivan Leko te hulp schieten, ook nieuwe assistent is bekend

Volg Standard nu via WhatsApp!

Standard heeft een nachtmerrieseizoen doorgemaakt. Ondanks de verandering van coach, behaalden de Rouches teleurstellende resultaten.

Standard Luik heeft onlangs een van de slechtste seizoenen uit zijn recente geschiedenis afgesloten. De Rouches hebben in eerste instantie teleurgesteld onder Carl Hoefkens.

De voormalige coach van Club Brugge slaagde er niet in om het juiste recept te vinden. De resultaten bleven uit. De directie besloot dan ook om op 31 december afscheid te nemen van Hoefkens.

Standard Luik: wie zal Ivan Leko komend seizoen helpen?

Tijd voor een coach die goed bekend is met de Belgische competitie: Ivan Leko. Maar onder de Kroaat is er niets verbeterd. Integendeel. Leko heeft ook geen goede formule gevonden terwijl de club intern nogal wat tumult doormaakte.

Ondanks zijn vele uitbarstingen voor de pers en tegenover de spelers, heeft Leko een grote kans om bij Standard te blijven. Hij heeft in ieder geval laten zien dat hij zich op de lange termijn bij de Rouches wil engageren.

Om hem te helpen, zou dat volgens Sudinfo opnieuw José Jeunechamps moeten zijn. De voormalige coach van Seraing was echter benaderd door Westerlo, maar blijft in Sclessin. Jérémy Taravel, die eerder ploegmaat was van Leko bij Lokeren, zou ook het team kunnen komen versterken.