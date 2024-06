📷 OFFICIEEL Beerschot verlengt contract van man die 'beslissende factor voor kampioenschap' was

Vrijdag heeft Marco Weymans een nieuw contract getekend bij Beerschot. Trainer Dirk Kuyt is alvast in zijn nopjes.

Marco Weymans zette vrijdagmiddag en krabbel onder een nieuw contract bij Beerschot. De flankverdediger doet er twee jaar bij en ligt tot medio 2026 onder contract op ‘t Kiel. Weymans, die in de jeugd bij Beerschot voetbalde, maakt zo samen met Beerschot de stap naar eerste klasse. “Waar ik het hardste naar uitkijk? Wat denk je nu zelf?”

Als jeugdproduct van Beerschot, moest Weymans niet lang nadenken over het accepteren van een nieuw voorstel. “Eersteklassevoetbal met de club van mijn hart? Dit was de makkelijkste beslissing die ik ooit gemaakt heb”, lacht Weymans bij de ondertekening van zijn nieuw contract. “Ik ben opgegroeid op vijf minuten van het stadion. Ik ging als jeugdspeler toen ook vaak kijken naar den Beerschot. Nu zelf daar staan in eerste klasse geeft een goed gevoel.”

“Of ik daarmee tevreden ben? Zeker niet”, gaat Weymans verder. “Als we Beerschot volgend jaar opnieuw op de kaart kunnen zetten, dan ga ik tevreden zijn. Waar ik het hardste naar uitkijk? Wat denk je nu zelf? Ik heb het weekend van 27 tot 29 september al in mijn agenda gezet. De sfeer van zo’n derby maakte ik al mee als jeugdspeler. Er is niets dat zelfs maar in de buurt komt daarvan. Het was ook wel stiekem mijn droom om zelf in paars en wit op het veld te staan in een Antwerpse derby. Hopelijk is me dat gegund dit seizoen.”

Maar daar stopt de ambitie van Weymans natuurlijk niet. “Er zijn natuurlijk nog 28 andere wedstrijden ook. Ik heb me op het einde van vorig seizoen in de ploeg geknokt. Ik kreeg toen veel vertrouwen van de coach. Ik hoop dat ik dat vertrouwen komend seizoen opnieuw kan winnen. Ik wil zo veel mogelijk minuten maken en de ploeg helpen om een mooi seizoen te draaien in de hoogste divisie.”

“Ik waardeer Marco enorm”, vertelt hoofdcoach Dirk Kuyt. “Toen ik aankwam bij Beerschot raakte hij snel geblesseerd. Maar toch had hij nog een grote impact op de groep. Bovendien heeft hij hard geknokt om opnieuw fit te worden. Marco was echt een beslissende factor in de laatste wedstrijden die ons uiteindelijk het kampioenschap hebben opgebracht. Zijn energie en werkethiek nemen we dan ook graag mee naar de Jupiler Pro League.”