Zo goed als zeker: Tedesco heeft geen keuze meer voor maandag

De Rode Duivels zullen het maandag zonder Axel Witsel moeten doen. Dat staat nu zo goed als vast aangezien de verdediger nog steeds niet op training is verschenen.

De oefenstonde van vrijdag was een kwartier open voor de pers. Alle Duivels buiten Witsel waren aanwezig. Jan Vertonghen en Arthur Theate mogen de trainingsarbeid nog wat opdrijven.

Maar Witsel wordt dus ook een probleem. Hij heeft een probleem aan de kuit en dat sleept langer aan dan eerst gedacht. De match van maandag wordt dan ook een probleem.

Zoals eerder al aangehaald zal Tedesco dus zijn enige vier fitte verdedigers opstellen: Castagne, Debast, Faes en De Cuyper. Of hij moet nog een verrassing in petto hebben.

Hij kan ook Aster Vranckx achteruit trekken of met een verdediging met drie gaan spelen. Maar aangezien dat nog nooit in een officiële match werd geprobeerd onder Tedesco zal dat waarschijnlijk ook niet gebeuren.

Daarnaast is het afwachten of Jérémy Doku maandag aan de match zal beginnen. Naar wat we horen ligt hij nog in balans met Leandro Trossard.