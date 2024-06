Dortmund hoeft hem niet meer, maar... 'Mats Hummels vraagt én krijgt tweejarig contract bij Italiaanse topclub'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Mats Hummels wil én gaat in Italië voetballen. Het boegbeeld van Borussia Dortmund ging zichzelf aanbieden bij twee topclubs. En eentje daarvan gaat ook effectief toehappen.

Mats Hummels gaat in Italië voetballen. De 35-jarige verdediger voetbalde sinds 2008 - al maakte hij enkele seizoenen een uitstapje naar Bayern München - voor Borussia Dortmund. Zijn aflopende contract werd er niet verlengd.

De 78-voudig Duits international werd bovendien gepasseerd voor het EK in eigen land, maar denkt niet aan een voetbalpensioen. Meer zelfs: hij ging zichzelf aanbieden bij twee Italiaanse topclubs.

Il Tempo weet dat AC Milan niet toehapte, maar in de Italiaanse hoofdstad heeft Hummels meer succes. AS Roma is bereid om de verdediger een contract voor twee seizoenen voor te schotelen.

Waar speelt Mats Hummels volgend seizoen?

De Romeinen zien in Hummels een ideale vervanger voor Chris Smalling. Laatstgenoemde gaat eerstdaags zijn krabbel zetten en in Saoedi-Arabië gaan voetballen. Al moet het gezegd dat de defensie van Roma sowieso een kwaliteitsinjectie kan gebruiken.