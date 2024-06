'Real Madrid wapent zich met komst van enkele toptransfers, maar ook dit clubicoon gaat een nieuw contract tekenen'

Real Madrid versterkt zich om de komende seizoenen dé toonaangevende club op wereldniveau te worden. En daar horen niet alleen transfers à la Kylian Mbappé bij. Ook een derde boegbeeld staat op het punt om zijn contract te verlengen.

Real Madrid hengelde Kylian Mbappé al binnen, wil met Alphonso Davies een tweede slag slaan én gaat langer door met Lucas Vazquez en Luka Modric. Meer zelfs: ook een verlengd verblijf - en dus géén voetbalpensioen - van Toni Kroos heeft Florentino Perez nog steeds niet opgegeven.

De Spaanse media weten dat er binnenkort nog een contractverlenging zit aan te komen. De Koninklijke wil ook Dani Carvajal langer aan zich binden. Het huidige contract van de 32-jarige verdediger loopt aan het einde van volgend seizoen af.

© photonews

Real Madrid wil echter niet wachten om die overeenkomst open te breken. Meer zelfs: volgens de Spaanse media mag Carvajal zich verwachten aan een contractvoorstel voor twee extra seizoenen. En dat is hoogst ongebruikelijk bij De Koninklijke als het over een dertiger gaat.

Tekent Dani Carvajal een nieuw contract bij Real Madrid?

Carvajal is dan ook een rasecht jeugdproduct. De verdediger doorliep de jeugdreeksen bij Real Madrid en knokte zich via het B-elftal naar sterkhouder in de A-ploeg. Enkel in het seizoen 2012 - 2013 werd hij een seizoen uitgeleend aan Bayer 04 Leverkusen om er ervaring op te doen.