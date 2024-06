Deze Rode Duivel gaat nog een drukke zomer tegemoet: 'drie clubs uit Serie A en Premier League geïnteresseerd'

Aster Vranckx werd door bondscoach Domenico Tedesco opgeroepen voor het EK in Duitsland. Daar mocht hij in de eerste groepswedstrijd nog niet spelen. Het ziet ernaar uit dat hij ook zaterdag tegen Roemenië vanop de bank moet toekijken.

De Rode Duivels hebben het zichzelf al erg moeilijk gemaakt door de eerste groepswedstrijd met 0-1 te verliezen van Slovakije. We gaan er niet vanuit, maar de Belgen zouden zo wel eens sneller dan verwacht thuis kunnen zijn.

Voor Aster Vranckx wordt het dan niet per se rustiger dan in Duitsland. Het ziet ernaar uit dat hij deze zomer nog een mooie transfer kan versieren.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is de kans dat de middenvelder Wolfsburg verlaat deze zomermercato erg groot. Hij ligt nog een jaar onder contract bij de Duitse club, dus dit zou een perfect moment zijn.

Volgens Tavolieri zouden Fiorentina, Napoli en Everton geïnteresseerd zijn in de Belgische middenvelder. Een concreet bod is er nog niet gekomen.

🚨 EXCL. Aster Vranckx likely to leave #VfLWolfsburg this summer !



🇧🇪 Meetings with player side will take place as several clubs like as #Fiorentina, #Napoli are interested.



🔵 #EvertonFC got an eye on the Belgian.



💰 NO offer yet.



🇩🇪 The Belgian Red Devil has one year… pic.twitter.com/ph0IUif1iY