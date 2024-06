Sportief directeur van Dender komt met uitleg over transfer van Kylian Hazard

Vorige week was te horen dat Dender drie spelers van RWDM zou overnemen. Sportief directeur Julien Gorius komt met de nodige uitleg.

Het was Het Laatste Nieuws dat het gerucht over de komst van Kylian Hazard bij Dender de wereld instuurde. Samen met twee ploegmaten van RWDM zou hij de overstap maken naar de kersverse eersteklasser.

Sportief directeur Julien Gorius van Dender bevestigt dat zijn ploeg bijzonder actief is op de transfermarkt. “Ons doel is om het team te versterken en een balans te vinden tussen ervaring en jong talent”, klinkt het op de website van de ploeg.

“Aan inkomende zijde hebben we ons al gericht kunnen versterken. Zo hebben we Mohamed Berte aangetrokken, een spits die perfect past in hetgeen we zoeken. Verder hebben we de kern kwalitatief geïnjecteerd met Hrncar en Goncalves. We zijn ook tevreden dat we de contracten van Desmond, Mbarki en Devriendt hebben kunnen verlengen.”

Over de komst van Hazard en de twee andere spelers van RWDM is Gorius duidelijk. “Ik weet niet van waar deze roddel kwam, maar hier is absoluut niets van aan. Er zijn geen gesprekken gaande over een dergelijke overstap.”

“Om deze foute en andere ongelukkige informatie tegen te gaan vragen we onze supporters om zoveel mogelijk de clubkanalen te volgen zodat dergelijke valse info meteen in de kiem gesmoord kan worden”, besluit hij.