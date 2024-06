Standard ziet ex-speler van onder meer KAA Gent en Zulte Waregem tekenen

Volg Standard nu via WhatsApp!

Het is officieel: Jérémy Taravel heeft zich aangesloten bij de staf van Standard. Hij wordt een nieuwe assistent van Ivan Leko.

Het zat er al aan te komen, maar nu werd het ook officieel bekendgemaakt door Standard. Jérémy Taravel (37) voegt zich bij de staf van Standard en wordt één van de assistenten van Ivan Leko.

Taravel wordt herenigd met José Jeunechamps, wiens assistent hij was bij Excelsior Virton in 2023. Die had onlangs zelf aangekondigd dat hij bij Standard zou blijven volgens Le Soir.

De rest van Leko's staf zou er zo uit moeten zien: Frazer Robertson (assistent), Jean-Francois Gillet (keeperstrainer) en Kevin Miny (fitnesstrainer). Het contract van assistent Bernd Thijs is niet verlengd.

Tot slot ziet Léo Djaoui, de fitnesstrainer van de club, zijn samenwerking met Standard ten einde lopen. Hij kwam bij de club onder Luka Elsner en werkte samen met Ronny Deila, Carl Hoefkens en Ivan Leko.