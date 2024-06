Duivels tonen ook in vrije tijd hoe hecht ze zijn: "Er kwam een bericht in de Whatsapp-groep en iedereen ging mee"

Het is opmerkelijk hoe de rangen de laatste dagen gezamelijk gesloten werden. De kapiteins hebben de groep na de nederlaag tegen Slovakije toegesproken en hebben de neuzen meteen in dezelfde richting gekregen.

De verklaringen die naar buiten komen zijn dan ook zonder uitzondering dezelfde: "Geen extra druk, geen paniek, het komt goed..." Dat zeiden ook Youri Tielemans en Arthur Theate.

Maar ook tijdens hun vrije dag bewezen ze dat de groep heel erg aan elkaar hangt. Iedereen mocht in principe doen wat hij wou, maar Jan Vertonghen had het idee om samen te gaan eten en de veteranen van de groep waren het daar meteen mee eens.

Zo geschiedde dat alle 24 spelers woensdagavond naar een restaurant in de buurt van Stuttgart trokken en ze waren allemaal een uur voor de afgesproken avondklok samen weer in het hotel.

"Het deed deugd om eens weg te zijn van altijd dezelfde omgeving", zei Theate daarover. Even belangrijk voor de sfeer binnen de groep: Amadou Onana. De Snapchat-koning van de kern houdt jong en oud op hun qui-vive met zijn video's. Maar er wordt ook heel wat afgelachen door hem.

