Puntenverlies voor topfavoriet: Schmeichel en Skov Olsen houden Engeland in bedwang, cruciale rol voor het doelhout

Voor het eerst op het EK heeft een echte topfavoriet puntenverlies geleden. Engeland krijgt de bedenkelijke eer, na het 1-1-gelijkspel tegen Denemarken.

De nipte overwinning tegen Servië was al niet om over naar huis te schrijven en ook bij de herkansing konden de Engelsen niet overtuigen. Nochtans was een overwinning voldoende voor kwalificatie voor de achtste finales en zat Engeland binnen de eerste twintig minuten al op schema door de 0-1 van wie anders dan Harry Kane.

Kristiansen liet zich aftroeven door Walker. Een paar stationnetjes later viel de bal pardoes voor de voeten van Kane, die de 0-1 van dichtbij kon binnenduwen. Engeland deed na dat doelpunt weinig meer in de eerste helft. Hjulmand pakte dan maar van op afstand uit met een enorme pegel: via de paal ging de 1-1 tegen de netten.

Foden tegen de paal

Het doelhout zou wel zijn rol spelen: Denemarken scoorde via contact hiermee, voor de Engelsen was de staak dan weer de spelbreker. Foden zag vlak voor het uur zijn lage knal uiteen spatten op de paal. Een volgende dreiging kwam er via Watkins, die afdrukte vanuit een scherpe hoek. Schmeichel liet zich niet verrassen.

De Denen bleven knallen van op afstand: Hojbjerg had nog eens een prima poging in huis, Pickford kon pareren. Schmeichel kreeg als JPL-Deen op het veld in de slotfase nog het gezelschap van Club Brugge-speler Skov Olsen. Het zat er voor hem niet in om nog de totale stunt te verwezenlijken. Het bleef bij een gelijkspel.

Engeland nog niet door

Engeland is met vier punten nog altijd goed op weg naar de achtste finales, maar is nog niet helemaal zeker. Denemarken heeft twee punten en krijgt op de laatste speeldag nog de kans om voor kwalificatie te spelen tegen Servië.