Standard komt met goed nieuws richting mogelijke overname van de club

De Licentiecommissie heeft het transferverbod van Standard opgeheven. Dat gebeurde nadat er een noodzakelijke betaling gebeurde.

Standard heeft aan alle betalingsverplichtingen in het licentiedossier van de club voldaan. Dat is goed nieuws, omdat het transferverbod daarmee weg is, maar is ook noodzakelijk voor de overname van de club.

De Rouches zitten in financiële problemen en mochten sinds 8 mei geen transfers doen. Via bemiddelaar B-Riley werd nu een storting ontvangen van eigenaar 777 Partners.

“De Licentie-auditeur bevestigde vandaag de aanvraag aan de Commissie om het transferverbod van onze club op te heffen nadat alle betalingsverplichtingen in het kader van de licentie nageleefd werden”, klinkt het bij Standard.

“Hierdoor zullen we op een serene manier de voorbereiding op volgend seizoen kunnen aanvatten, zowel op het veld als bij de samenstelling van de A-kern.”

“Via deze weg wil de club ook bevestigen dat het proces, waarbij potentiële investeerders hun belangstelling kenbaar kunnen maken voor een overname, zoals gepland verloopt. De volgende uren zullen zij toegang krijgen tot de informatie die nodig is om zich de komende weken verder te positioneren.”

“Tijdens deze periode wil de club haar activiteiten op professionele wijze voortzetten en we hopen daarbij ook te kunnen rekenen op de steun van alle supporters en sympathisanten.”