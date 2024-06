Youri Tielemans is er eerlijk over: "Veel frustratie binnen de ploeg"

De Rode Duivels gingen in hun eerste EK-wedstrijd onderuit tegen Slovakije. Dat die nederlaag hard is aangekomen, geeft Youri Tielemans volmondig toe. "Er was veel frustratie binnen de ploeg", zegt hij.

Youri Tielemans stond tegen Slovakije niet in de basis, hij viel in de tweede helft in. De Belgen voetbalden tal van doelrijpe kansen bij elkaar, maar konden niet scoren en verloren met 0-1.

"De vorige wedstrijd kwam wel hard aan, er was veel frustratie binnen de ploeg omdat wij die wedstrijd niet gewonnen hebben. Dat is voetbal, wij moeten daar mee omgaan en klaar zijn voor de volgende wedstrijd", aldus Tielemans.

"We hebben de dag nadien de analyse gemaakt en we moeten nu positief blijven. Er zijn nog twee wedstrijden te gaan." De opdracht is duidelijk nu: "We weten wat we moeten doen, we weten dat we de volgende wedstrijd moeten winnen om kans te maken om de volgende ronde te halen".



"Op zulk een tornooi is elke wedstrijd heel belangrijk. De eerste wedstrijd verliezen is geen ramp, maar we weten wel dat we zaterdag moeten winnen."

"We hebben kansen gecreëerd en spijtig genoeg zijn ze er niet ingegaan. Dat is wat ontbrak tegen Slovakije. We moeten die kansen afmaken en dan weet ik zeker dat we gaan winnen."