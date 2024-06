KAA Gent moet vrezen: Champions League-club komt aankloppen voor nóg een aanvaller

Volg KAA Gent nu via WhatsApp!

KAA Gent zag afgelopen seizoen al heel wat aanvallers vertrekken. Dat zou deze zomermercato zomaar opnieuw kunnen gebeuren, want de beide aanvallers worden het hof gemaakt door diverse clubs. En Gent staat op zich niet weigerachtig tegen een overstap.

KAA Gent moest afgelopen seizoen al afscheid nemen van Gift Orban, Malick Fofana en Hugo Cuypers. Ook deze zomer zouden er weer wat belangrijke aanvallers kunnen vertrekken. Zo lijkt er ook interesse voor Tissoudali en Fernandez-Pardo te zijn.

Zoals we eerder al wisten te melden: Real Sociedad zou bereid zijn om een bod van ongeveer 8 miljoen euro te doen op Fernandez-Pardo. Er zijn met VfB Stuttgart en Bayer Leverkusen wel een paar kapers op de kust.

Tissoudali opnieuw in de belangstelling van verschillende clubs

En ondertussen is er ook voor Tarik Tissoudali opnieuw meer interesse gekomen. Nadat eerder vanuit Saoedi-Arabië verschillende ploegen aasden op de speler is er nu ook vanuit Griekenland. En niet van de minste ploegen.

© photonews

De Griekse kampioen PAOK en vicekampioen AEK Athene tonen volgens Het Nieuwsblad interesse in de 31-jarige aanvaller. Zij zijn op die manier kapers op de kust van het Saudische Al-Riyadh, en de strijd zou hard kunnen worden.

Tarik Tissoudali ligt in Gent nog tot 2026 onder contract, maar staat open voor een vertrek. Hij weegt ook zwaar op de loonmassa, dus is er nog veel mogelijk voor de Marokkaanse aanvaller. We volgen het de komende weken voor u op.