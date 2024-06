Lukaku met 'revanchegevoelens' en Tedesco houdt paar spelers nog in twijfel: "Soms verander je nog van mening"

Alle ogen zijn morgen gericht op Romelu Lukaku, daar mag u zeker van zijn. De spits kende een ongelukkige match tegen Slovakije, maar binnen het Belgische kamp hebben ze er vertrouwen in. Want ze weten dat hij als de schijnwerpers op hem gericht zijn, hij present zal tekenen.

Lukaku miste een paar grote kansen en zag twee goals afgekeurd. Dat is genoeg om het vuur in hem stevig op te stoken. Zeker na alle kritiek die hij kreeg. Van Big Rom wordt straks verwacht dat hij zijn totaal van 85 nog wat aandikt, al wordt dat ook moeilijk tegen de stugge Roemenen.

Domenico Tedesco weet wat er leeft bij zijn vice-kapitein. Hij sprak dan ook lang met hem. "We spraken gisteren na de training", bevestigde hij. "We doen dat altijd hoor, want ik vind het belangrijk wat hij denkt. Ik vraag veel zijn mening over bepaalde zaken."

Tedesco heeft aan Lukaku ook een klankbord. De topschutter aller tijden weet precies hoe hij wil aangespeeld worden en de bondscoach houdt daar rekening mee. "We wisselen veel ideeën uit. Ik weet dat hij vertrouwen heeft. Hij heeft enkel een goal nodig. En eigenlijk heeft hij die al, want hij scoorde twee keer. Zeker die tweede afgekeurde goal was spijtig."

Tedesco heeft ook een speciale tactiek om zijn spelers scherp te houden. Hij houdt de ploegopstelling soms heel lang voor zichzelf. Soms weten de spelers slechts een paar uur op voorhand of ze spelen of niet.

"Dat klopt maar half", weerlegde Tedesco. "Sommige spelers weten het al een dag of een paar dagen ervoor. Voor Slovakije was het trouwens heel snel duidelijk en wist iedereen het twee dagen op voorhand. Maar voor morgen... er zijn inderdaad nog een paar vraagtekens. En dan hou ik dat open. Soms verander je nog van mening."