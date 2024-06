Nieuwe dompers voor Standard, dat miljoenen moet betalen aan oud-voorzitter en spelers verkoopt

De financiën van Standard staan nog steeds diep in het rood. En er is nog meer slecht nieuws naar buiten gekomen. Elke uitgaande transfer lijkt dan ook van pas te kunnen gaan komen voor de Rouches.

Na de twee miljoen euro voor Dragus is er ook een akkoord voor Noah Ohio in de maak. Hij zou definitief bij Hull City kunnen blijven, waardoor de Rouches nog een beetje extra geld in het laatje zouden kunnen gaan krijgen.

Ook Cihan Canak zal Standard verlaten. De Rouches vonden een akkoord met Trabzonspor en hebben ook nog een flink doorverkooppercentage weten te bedingen. Het is dan ook alle hens aan dek voor de club uit de Vurige Stede.

© photonews

De ondernemingsrechtbank van Luik heeft de NV Standard de Liège namelijk veroordeeld tot de betaling van bijna drie miljoen euro aan haar voormalige voorzitter Bruno Venanzi. Dat is opnieuw een slok op de borrel.

Opnieuw miljoenen te betalen voor Standard

Bruno Venanzi en Standard zitten al even in een geschil over de terugbetaling van een lening. De relatie tussen de club en de voormalige voorzitter staat al even op gespannen voet. De rechtbank heeft Venanzi nu gelijk gegeven.

Aan de andere kant had Standard ook een rechtszaak aangespannen tegen haar voormalige voorzitter, waarbij zij uitlegt dat de niet-terugbetaling van deze lening voortvloeit uit vermeende fouten in het bestuur van NV Standard de Liège, geërfd van het vorige management. De club zoekt ondertussen nog steeds een overnemer.