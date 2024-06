Bondscoach Roemenië betere dribbelaar dan zijn spelers: "De Bruyne? Huiswerk is gemaakt!"

De baas zei: "Ga naar de persconferentie van Eduard Iordanescu, dat kan nog interessant zijn." Met goede moed zetten we ons in de perszaal van het RheinEnergieStadion en moesten een halfuur later concluderen dat we een 30 minuten van ons leven verspild hadden. Een relaas...

Eerst was er Radu Dragusin, verdediger van Tottenham, die de vraag van onze collega van Walfoot over 'Lukaku afstoppen' beter dribbelde dan Richarlison en Son samen. En daarna was het de beurt aan Iordanescu. In Roemenië hebben ze blijkbaar de kunst uitgevonden van héél veel te vertellen zonder iets te zeggen.

Op de vraag dat België een grotere naam is dan Oekraïne kwam een hele uitleg. “De reis die we hebben afgelegd was moeilijker dan het lijkt van buitenaf,” zegt hij. "We hebben iets opgebouwd, een zeker klimaat gecreëerd met karaktervolle spelers die de verantwoordelijkheid dragen. Er was euforie op het veld na de zege tegen Oekraïne en we moeten daarvan genieten."

“Elke ploeg heeft een eigen identiteit, is een nieuwe uitdaging, rekening houdend met de context. We spelen tegen de nummer 3 op de FIFA-ranking. Zij moeten een positief resultaat halen, wij zijn klaar en ongeduldig.”

Wij hebben geen hulp nodig van iemand anders

Het plan ligt klaar, maar wat dat precies is, mochten we uiteraard niet weten. Maar ook ingaan op individuele spelers wou hij niet. Vragen over Lukaku en De Bruyne werden vakkundig omzeild. “Morgen moeten we op een ander niveau, exact, intens en onze momenten nemen. Spelen zoals wij dat kunnen als team."

"We hebben de matchen in onze groep bekeken en focussen op zaken die wij kunnen controleren. We hebben geen hulp van iemand anders nodig.”

Alin Stoica had in een interview met La Dernière Heure zijn ploeg afgebroken. Ook daar werd naar gevraagd door een collega. “Ik ga geen commentaar geven bij wat andere mensen zeggen. Dit team heeft potentieel. Ik heb vertrouwen in dat het mogelijk is. Sinds de eerste dag als bondscoach zag ik potentieel. Het zou historisch zijn als we ons kwalificeren.”

Een van de grootste uitdagingen wordt het afstoppen van topspelers zoals Kevin De Bruyne. “We proberen elke wedstrijd goed te analyseren, tot nu toe heeft dat gewerkt. We willen een tactisch plan opbouwen, individuele kwaliteiten geanalyseerd, we weten wat we kunnen verwachten. Elke speler van het team kan het verschil maken als we onze taken niet uitvoeren.”

Een heel duidelijke en interessante uitleg...