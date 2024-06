Officieel: voormalig Belgisch talent keert terug naar België om RWDM te versterken.

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Pjotr Kestens zal volgend seizoen spelen bij RWDM. Hij verlaat FC Eindhoven om RWDM in te helpen in 1B.

Na de doelman van Beerschot, Bill Lathouwers (die Theo Defourny verving bij Charleroi), heeft RWDM vandaag zijn tweede zomertransfer aangekondigd.

Het gaat om Pjotr Kestens, een 22-jarige Belgische vleugelspeler die uitkwam voor FC Eindhoven in de Nederlandse tweede divisie. Zijn contract liep af en hij heeft voor twee jaar getekend bij Molenbeek (met een optie voor een extra seizoen).

Kestens verliet België op 18-jarige leeftijd en tekende bij NAC Breda, nadat hij was opgeleid bij Malinwa en Zulte Waregem.

Weer in vorm komen bij RWDM

Na twee jaar bij Eindhoven te hebben gespeeld, had de in Gent geboren speler een moeilijk jaar achter de rug. Een liesblessure hield hem het eerste deel van het seizoen aan de zijlijn. Vervolgens slaagde hij er niet in om een basisplaats te veroveren.

Pjotr Kestens was op U17-niveau international voor België en moest onder meer plaatsmaken voor een zekere Charles De Ketelaere tijdens een wedstrijd in Polen in april 2018.