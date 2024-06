Ruben Van Gucht is hard voor Rode Duivels: "Te weinig persoonlijkheden"

De Rode Duivels gaan zaterdagavond op zoek naar hun eerste punten in hun EK-groep op het EK in Duitsland. De voorbije dagen was er veel te doen over de tactiek van Domenico Tedesco en er zijn nog wel wat puntjes van kritiek. Ook Ruben Van Gucht toonde zich kritisch.

Het ging in aanloop naar de match tegen Roemenië onder meer over de communicatie. En daar had Ruben Van Gucht in zijn stand-up bij Sporza wel wat over te zeggen: "We zien de bondscoach sowieso minder, hij spreekt sowieso minder."

"Onder Wilmots en Martinez was dat anders. Ook de spelers spreken iets minder vrijuit, vind ik. Ik vind persoonlijk dat we een gebrek aan persoonlijkheden hebben, ook al staan er op het veld hele grote persoonlijkheden."

"Ik heb de indruk dat iedereen zo bevreesd is bij de Rode Duivels om iets verkeerds te zeggen. Dat is er zodanig ingeslopen dat ik er een probleem begin mee te hebben. Er wordt echt niets gezegd, je moet je echt afvragen of dat de weg is die je wil inslaan met de interviews."

Uitzonderingen als Jan Vertonghen

"Er zijn uitzonderingen zoals Jan Vertonghen, maar er valt nog zo moeilijk iets uit te halen. Ik denk niet dat het hun eigen keuze is, maar het is er zodanig hard ingepeperd en ingepompt dat ze moeten nadenken, terwijl het net de charme is dat er eens iets gezegd mag worden met humor of ernst."

Het is natuurlijk in de eerste plaats aan de Rode Duivels om er sportief te staan tegen Roemenië. Dat is en blijft de makkelijkste manier om de kritiek te doen verstommen. Bij ons bent u op de juiste plaats om alles te volgen.