🎥 Ondertussen elders: woede-uitbarsting Benteke, Cuypers aan kanon en ex-speler Genk schittert op kampioenschap

Er is nog meer dan het EK. Enkele bekende namen zijn elders opgevallen. Christian Benteke, Hugo Cuypers en Gerardo Arteaga hebben van zich doen spreken.

MLS

Voor het luik met de Belgen moeten we in de MLS zijn. Met zijn veertiende treffer van het seizoen bracht Benteke DC United 1-0 voor tegen Houston. Het werd nadien wel nog 1-4. Mede omdat DC United eindigde met 9. Ook Benteke zag rood: hij kreeg eerst geel voor een fout en meteen hierna een tweede geel voor protest.

Hugo Cuypers moest met zijn ploeg Chicago Fire dan weer volop achtervolgen bij Orlando City. Cuypers slaagde er wel in om die achterstand te reduceren met de 4-2. Voor de voormalige Buffalo zijn zevende doelpunt van het seizoen. Heel veel baatte het weliswaar niet meer, het bleef bij die 4-2. Opnieuw een nederlaag dus voor Chicago.

Copa America

Ook de Copa America is ondertussen aan de gang, dat andere kampioenschap. Argentinië had daar al een zege geboekt en ook Mexico heeft zijn eerste opdracht foutloos afgewerkt. Al liep het tegen Jamaica niet van een leien dakje, want het moest wachten tot twintig minuten voor tijd eer Gerardo Arteaga (ex-Genk) de 1-0 lukte.