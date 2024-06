Jérémy Doku weet dat spelen met Kevin De Bruyne niet altijd makkelijk is: "Hij lacht veel, en als hij lacht..."

De connectie tussen Kevin De Bruyne en Jérémy Doku lijkt elke dag beter te worden, tot groot genoegen van bondscoach Tedesco... en Pep Guardiola.

Iedereen is het erover eens dat de glimlach van Kevin De Bruyne nog nooit zo breed is geweest bij de nationale ploeg. De kapitein van de Rode Duivels vervult zijn rol op zijn eigen manier. 'King Kev' is een technisch leider die in zijn eentje de ploeg naar een hoger niveau kan tillen.

Op maandag verscheen Jérémy Doku op de persconferentie in Freiberg. De vleugelspeler van Manchester City sprak over het belang van zijn teamgenoot, die een uitstekende prestatie leverde tegen Roemenië op zaterdagavond.

"Kevin is onze kapitein, hij is enorm belangrijk. Je kunt hem altijd de bal geven, hij zal altijd iets creëren. Hij heeft ook heel wat ervaring. Hij glimlacht veel, en wanneer hij glimlacht, kun je dat snel op het veld zien."

Toch is Kevin De Bruyne niet altijd gemakkelijk te begrijpen. KDB is zo'n speler die alles ziet voordat anderen dat doen, en zijn spelvisie overtreft soms dat van zijn teamgenoten. Spelen met De Bruyne, combineren met De Bruyne, is iets wat je moet leren. Doku is daar mee bezig. De twee vinden elkaar steeds beter op het veld en hebben de Roemeense verdediging flink in de war gebracht.

"Ik heb veel met Kevin gespeeld bij Manchester City, we hebben hier ook een goede connectie. Door vaak met hem te spelen, begrijp ik hem nu beter dan toen ik in Frankrijk was, maar het is niet altijd gemakkelijk. Ik begrijp steeds meer wat hij wil doen en dat helpt veel op het veld."