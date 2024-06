Lukebakio wordt 'gepest' op training: "Ze zijn hier niet dankbaar genoeg"

Domenico Tedesco moet Dodi Lukebakio al na twee matchen missen. De rechtse winger kreeg twee gele kaarten. Een feit dat hem heel wat geplaag op training heeft opgeleverd.

Lukebakio is heel gelovig, dus vloeken doet hij niet, maar het heeft niet veel gescheeld. "Het was niet makkelijk. Toen ik die nieuwe regel hoorde van twee gele kaarten en geschorst, dacht ik: 'dat zal me wel niet overkomen'. Ik ga dat moeilijk krijgen. Na een paar seconden op het veld in die eerste match dacht ik: 'Wauw, zo snel gaat dat dus'", lachte hij.

"En ja, in de match tegen Roemenië... Ik moest die fout maken hé. Als het nog eens zou gebeuren, zou ik het direct opnieuw doen. Maar het was zo dom om nu al geschorst te zijn. Je kan echter niet alles controleren. Of ik met Wout erover gesproken heb? Nee, niet direct. (grijnst)"

Op training werd hij er alvast mee gepest. "Ze hebben er al veel mee gelachen ja. Ze provoceerden me een beetje. Doku riep al 'dat ze niet dankbaar genoeg zijn'."

Vertrouwen van de bondscoach

Nochtans had Lukebakio zijn basisplaats kunnen veilig stellen, want onder Tedesco werd hij titularis tot hij die vervelende blessure bij Sevilla opliep. Een groot verschil met onder Roberto Martinez. "We moeten realistisch zijn. Ik ben hier aangekomen in een Gouden Generatie. Het was een mooie ervaring, maar niet makkelijk om te kunnen spelen."

"Er is nu een nieuwe generatie met een nieuwe bondscoach. Het is mooi om te zien hoe hij me vertrouwt. Het geeft me veel zin om te laten zien wat ik kan. Dat ik hier nog nooit een slechte match speelde? Dat is heel leuk om te horen. Ik vind ook dat ik niet slecht was, maar als je dat over jezelf zegt, klinkt het arrogant en ik wil zo niet overkomen. Maar bedankt!"