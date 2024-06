🎥 Modric ontroostbaar, maar journalist komt op zijn persconferentie met het mooiste eerbetoon: "Bedankt, uit de grond van mijn hart"

Modric werd wel 'Man van de Match', maar dat was absoluut geen troost. De foto die achteraf verscheen met zijn trofee werd door velen als "hartverscheurend" beschreven. Maar op de persconferentie was er wel nog een heel mooi moment.

Een Italiaanse journalist nam de micro. Niet om een vraag te stellen, maar om een eerbetoon te geven aan de grootste Kroatische voetballer ooit.

"Luka, ik wil je bedanken voor alles wat je getoond hebt doorheen je carrière", startte hij. "Ik zou je willen vragen nooit te stoppen met voetbal, want je bent een van de beste spelers waar ik ooit commentaar op mocht geven."

Modric kreeg toch een glimlach over zijn lippen en zei "Grazie", om daarna even te bekomen. "Bedankt voor dit mooie eerbetoon. Ik dank je uit de grond van mijn hart."

"Ik zou ook graag voor eeuwig blijven voetballen, maar ik vrees dat ik op een dag mijn schoenen aan de haak moet hangen. Maar wees gerust: ik zal nog even blijven spelen."

