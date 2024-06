Bondscoach Tedesco schept duidelijkheid: dan moet Axel Witsel weer beschikbaar zijn bij de Rode Duivels

De Rode Duivels kampten al met heel wat lastige blessures tijdens dit EK. Bondscoach Tedesco kwam met een update over Axel Witsel en Thomas Meunier.

De Rode Duivels spelen woensdag hun laatste groepswedstrijd van het EK tegen Oekraïne. Bij een gelijkspel zijn ze zeker van de volgende ronde.

Maar dat maakt Tedesco en zijn troepen niet veel uit; ze zullen vol voor de winst gaan. Op die manier kunnen ze zelfs nog groepswinnaar worden.

Tegen Oekraïne zullen ze het wel nog steeds zonder Axel Witsel moeten doen. Hij is nog steeds geblesseerd. Tedesco kwam met een update en vertelde wanneer hij terug beschikbaar zou moeten zijn.

Tegen Roemenië reisde de verdediger al niet meer. "Axel voelde het nog steeds, daarom kwam hij vorige wedstrijd niet mee. We moeten dag tot dag zien, maar we hebben zeker nog een week nodig."

Thomas Meunier kwam onlangs toe in Duitsland. Hij sloot zich weer aan bij de groep nadat hij zich blesseerde in een oefeninterland voor het EK. "Meunier is terug bij de ploeg. Bij hem zullen we het van dag tot dag bekijken.