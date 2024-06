Coucke, Bassette, Bolingoli en Ngoy: wat zijn de plannen van KV Mechelen nog? Besnik Hasi schept duidelijkheid

KV Mechelen zit met verschillende belangrijke dossiers die nog hangende zijn. Coucke en Bassette zijn spelers die wellicht weggaan, al weet je nooit. De nabije toekomst van Ngoy ligt dan weer in Mechelen, die van Bolingoli misschien ook.

"Ik vind het echt spijtig, als ik zie dat hij nog geen andere club heeft", zegt Besnik Hasi over de situatie van Gaëtan Coucke. "Ik hoop nog altijd dat hij blijft, maar ik denk niet dat het er van komt. In zijn hoofd zit om een nieuwe omgeving op te zoeken. Het gaat niet over geld ofzo, hij wil gewoon een nieuwe uitdaging. Dat is de insteek."

Bassette opnieuw huren is ook verre van een evidentie. "Bassette is niet onze speler. Wij staan machteloos in die situatie. Ik weet dat je in het voetbal niets kan uitsluiten. Ik weet dat Bassette hier tevreden was en hij kan hier misschien de beste stappen zetten. Hij kent ons, wij kennen hem. Hij heeft ook pech gekend met blessures."

Alles hangt er van af wat de Franse club wil die nog altijd zijn eigenaar is. "Opnieuw een voorbereiding meemaken zou hem goeddoen, maar Caen is de baas. Wij hebben niet het budget om zo'n spelers definitief te gaan halen. Zelfs voor grote clubs zou het niet gemakkelijk zijn. Realistisch gezien ligt het moeilijk."

En wat met de blessuregevoelige Boli Bolingoli? Ook hij is einde contract. "Ik houd Boli het liefst hier. Je moet er niet flauw over doen: de club heeft twee jaar lang veel gegeven aan Boli en hij heeft weinig gegeven aan de club. Als Boli hier kan blijven aan andere voorwaarden, kunnen we misschien een win-winsituatie creëren."

Op de eerste training van het seizoen ontbrak de linkerflankverdediger wel op training. Dat is misschien veelzeggend. "Ik zou het liefst hebben dat hij traint en dat ze de onderhandelingen dan maar verderzetten. Draait het op niets uit, dan verlies je niets. Maar er zijn ook makelaars die zich in het spel mengen."

Een speler die dan weer teruggekeerd is van een uitleenbeurt is Julien Ngoy. "Sowieso krijgt hij de kans om zich te bewijzen. Hij is onze speler en blijft voorlopig bij de club. Hij heeft zes weken om te bewijzen dat zijn plek hier is."