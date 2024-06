Engeland ook door JPL-coach afgekraakt: "Dat is nu de derde keer op rij, zoveel talent en zo saai"

De kritiek op Gareth Southgate en zijn manschappen is niet min. Engeland is één van de selecties die bulkt van het talent, maar dat vertaalt zich niet in mooi spel op het veld. Ook Alexander Blessin schudde het hoofd toen we hem die stelling voorlegden.

Een ploeg met Phil Foden, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Kobbie Mainoo... die moet toch heerlijk voetbal op de mat kunnen brengen? "De laatste drie toernooien denk je altijd: wat een ongelooflijke individuele klasse/kwaliteit hebben ze. Unbelievable!", aldus Alexander Blessin. "Maar hoe ze spelen, het is saai voor mij. Ik wil Southgate niet bekritiseren, maar dit is de derde keer dat ze zoveel kwaliteit hebben en dat niet laten zien op het veld. Het ziet er allemaal zo zwaar uit." Wat Blessin bedoelt is dat het samenspel niet vlot verloopt. Hij ziet weinig vloeiende aanvallen, maar wel veel gebrei. "Samen met Italië zijn ze toch de grote ontgoocheling voor mij." "Je hebt altijd het gevoel dat het met die spelers interessant gaat worden. En dan... Het gaat allemaal zo traag aan de bal. Ze hebben snelheid, maar gebruiken het niet. Het zijn enkel individuele acties, ze vinden geen oplossingen." Met Foden en Bellingham zouden ze het toch ploegen moeilijk moeten maken. "Ze gebruiken hun omschakelmomenten niet. "Als je met Foden, Bellingham zoveel kwaliteit hebt... go. Ik heb altijd het gevoel dat ze met de handrem op spelen."





