Engeland-ster wordt vanavond aangemoedigd door zijn vrouw en... zijn ex-minnares (waarmee hij ook een kind heeft)

Bij Engeland dreigt naast het veld een relletje los te barsten tijdens het EK voetbal. Verdediger Kyle Walker werd tijdens de wedstrijd tegen Denemarken aangemoedigd door zowel zijn echtgenote Annie Kilner als zijn gewezen minnares Lauryn Goodman.

De ploegmaat van Kevin De Bruyne en Jeremy Doku was rond Nieuwjaar het onderwerp van een seksschandaal. De Engelse WAG's krijgen veel aandacht, vooral na de matige prestatie van Engeland tegen Servië.

Met een bijzondere focus op de koude ontmoeting tussen Walker en zijn echtgenote Kilner na de wedstrijd tegen Denemarken. Dit komt doordat Walker bekend staat om zijn buitenechtelijke kinderen bij Goodman.

Walker betuigde spijt in 'The Sun' voor zijn daden en de pijn die hij Kilner heeft bezorgd. Ondanks zijn verontschuldigingen blijft de situatie gespannen. Kilner bezocht de wedstrijd tegen Denemarken met hun drie oudste zonen, terwijl Goodman de match bijwoonde met hun zoon Kairo, wat zorgde voor een ongemakkelijk tafereel.

De Engelse nationale ploeg voorzag problemen en instrueerde veiligheidsmensen om ervoor te zorgen dat Kilner en Goodman niet in elkaars buurt zouden komen. Goodman zat uiteindelijk in de tegenovergestelde tribune en ontving veel steunbetuigingen op sociale media voor haar aanwezigheid in Duitsland.

Engeland speelt vanavond tegen Slovenië in Keulen. De vraag blijft of Kilner en Goodman opnieuw een pijnlijke confrontatie kunnen vermijden.