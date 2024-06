Georges-Louis Bouchez woedend, maar beslissing over 'match met terroristische dreiging' blijft behouden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Brussels sportschepen Benoit Hellings (Ecolo) heeft maandagavond verklaard dat de interland België-Israël op 6 september niet kan plaatsvinden, zelfs niet achter gesloten deuren.

Dit besluit volgt op vragen van gemeenteraadsleden en blijft gehandhaafd ondanks de druk van onder andere MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die de beslissing als "een schandaal" betitelde.

Tijdens de gemeenteraadszitting vroeg Brussels MR-gemeenteraadslid David Weytsman om de beslissing te herzien en de wedstrijd desnoods zonder publiek te laten doorgaan. Weytsman bekritiseerde burgemeester Philippe Close (PS) en schepen Hellings omdat zij "het imago van België, Brussel en het Belgische voetbal" zouden schaden en de Belgische voetbalbond in een lastige positie brengen met nog maar twee maanden tot de wedstrijd.

Hellings herhaalde dat vanwege "de dramatische situatie in Gaza en de geopolitieke schok die dit heeft veroorzaakt," de wedstrijd niet in Brussel kan plaatsvinden. Hij benadrukte dat de veiligheid van bezoekers, spelers, burgers en veiligheidsdiensten niet kan worden gegarandeerd. Bovendien zouden ambassades en de neutrale zone in Brussel tijdens de wedstrijd kwetsbaar kunnen zijn, wat een "disproportioneel gevaar" met zich meebrengt, zelfs achter gesloten deuren.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Brussel wordt echter toegejuicht door PVDA-PTB. Gemeenteraadslid Mathilde El Bakri benadrukte dat de partij volledig achter de beslissing staat en feliciteerde de burgemeester met zijn standpunt. Ze verwees naar de studentenacties en -bezettingen aan Belgische universiteiten als een factor die tot dit besluit heeft bijgedragen. El Bakri stelde dat Israël, net als Rusland na de inval in Oekraïne, uit internationale sportcompetities geweerd moet worden.

Daarnaast heeft de gemeente Anderlecht, vertegenwoordigd door burgemeester Fabrice Cumps (PS), eveneens verklaard de wedstrijd niet op haar grondgebied te zullen toestaan. Hiermee sluit Anderlecht zich aan bij de beslissing van Brussel om de interland niet te laten plaatsvinden.

Kortom, de beslissing om de wedstrijd België-Israël niet te laten doorgaan, heeft tot verdeeldheid geleid. Terwijl sommige politieke figuren zoals Weytsman en Bouchez de beslissing bekritiseren, ontvangt deze ook steun van partijen als PVDA-PTB en gemeentelijke vertegenwoordigers zoals Cumps, die veiligheidsoverwegingen en geopolitieke spanningen benadrukken.