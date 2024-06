Meunier is 'ready for business': "Laten we positief zijn, er zijn dingen te doen"

Na zijn terugkeer van een blessure is Thomas Meunier maandagavond aangekomen op het trainingskamp van de Rode Duivels. De speler van Trabzonspor zal een extra wapen zijn vanaf de achtste finales.

Dit is het goede nieuws van het begin van deze week. Thomas Meunier is teruggekeerd in de selectie van de Rode Duivels, twee dagen voor de wedstrijd tegen Oekraïne.

Natuurlijk zal de speler van Trabzonspor niet deelnemen aan deze laatste groepswedstrijd, maar hij zou een waardevolle rol kunnen spelen vanaf de achtste finales, als de Rode Duivels zich natuurlijk kwalificeren.

Thomas Meunier is terug !

"Hallo allemaal, hier is Thomas! Ik was zeer verrast en positief verrast over alle steun die we hebben gekregen tijdens de wedstrijd in Keulen, en ook in Frankfurt."

"Ik hoop nu, niet alleen als supporter, maar als speler, te kunnen genieten van deze prachtige sfeer en ambiance. Ik wacht maar op één ding, en dat is dat we zo ver mogelijk kunnen komen in dit toernooi. Laten we positief zijn, er valt nog veel te bereiken."