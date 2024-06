Antonio Conte geeft stevige hint over mogelijke transfer van Romelu Lukaku

Romelu Lukaku ligt nog altijd twee jaar onder contract bij Chelsea, maar de kans lijkt toch klein dat hij daar ook volgend seizoen nog zal spelen. Na uitleenbeurten aan Inter en Roma wil Chelsea hem nu verkopen.

Waar de toekomst van Lukaku ligt is niet duidelijk, maar wellicht wordt het opnieuw Italië. Vorig jaar wees Lukaku al een stevig aanbod uit Saoedi-Arabië af. Benieuwd of Lukaku dat deze keer ook zal doen.

In Italië is Napoli de grootste kandidaat om Lukaku aan te trekken. Daar zien ze wellicht topspits Victor Osimhen vertrekken, Lukaku zou dan zijn vervanger moeten worden. Vooral omdat Antonio Conte daar volgend seizoen trainer wordt.

Lukaku en Conte hebben een speciale band, er werd de Italiaan bij zijn aanstelling ook gevraagd naar de mogelijke komst van Lukaku. "Hij is een uitstekende speler. Een echte topper. Meer valt er niet te zeggen."

"Je hoopt altijd dat je een speler als Romelu in je ploeg kan hebben... En niet als tegenstander", verklaarde Conte ook nog. Een stevige liefdesverklaring van de Italiaan aan Lukaku.

