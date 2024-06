Bondscoach Tedesco haalt stevig uit: "Dit heb ik nog nooit gezien in heel mijn leven"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Domenico Tedesco liet zich tijdens de persconferentie enorm gefrustreerd uit over een verrassend onderwerp. Meteen haalde de coach uit naar... de wedstrijdorganisatie.

De Rode Duivels kwalificeerden zich voor de achtste finales van het EK, waar ze het tegen Frankrijk zullen opnemen. Mooi was de wedstrijd tegen Oekraïne echter niet.

Maar het was niet de wedstrijd waar Tedesco zich druk om maakte na afloop. De wedstrijdorganisatie vond hij een pak minder.

"Laat me iets zeggen: de omstandigheden waarin we vandaag naar het stadion zijn moeten komen, dat heb ik nog nooit in mijn leven meegemaakt. Nooit", begint de bondscoach boos.

"Het heeft ons een uur gekost om van het hotel naar het stadion te rijden, terwijl de weg geblokkeerd was. De politie-escorte stopte bij elk rood licht, reed soms maar 25 of 30 km/uur".

Later in het stadion, lasers op De Bruyne...

De Rode Duivels kwamen dus te laat aan bij de Stuttgart Arena en moesten hun opwarming inkorten. "Ze hebben zelfs niet overwogen om de aftrap met 15 minuten uit te stellen", betreurt Tedesco.

Dit was echter niet het enige extrasportieve probleem waarmee ze te kampen hadden. Kevin De Bruyne kreeg tijdens de wedstrijd plots heel wat lasers op zijn gezicht gemikt. "Alles was toegestaan", zuchtte Tedesco.

"Tijdens de eerste wedstrijd hadden we pech met bepaalde beslissingen. Vanavond waren de omstandigheden moeilijk en toch hebben we ons gekwalificeerd. Dus ja, ik ben trots op mijn team", besloot hij.