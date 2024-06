Britse kwaliteitskrant weet hoeveel Club Brugge nu wil krijgen voor Antonio Nusa (en 't is niet min)

Antonio Nusa zag zijn transfer naar Brentford in het water vallen door knieproblemen, maar vanuit de Premier League is er nog interesse. Zo werd bekend dat Crystal Palace hem er graag wil bijhalen, maar dan gaan ze toch serieus in de zakken moeten tasten.

Nusa is geen goedkope jongen, dat was al bekend. De 19-jarige Noorse winger wordt gezien als één van de grote talenten van Europa, al moet hij nog een pak efficiënter worden. Maar steeds meer topclubs betalen voor potentieel en daarvan heeft Nusa met hopen. De Britse kwaliteitskrant The Guardian weet dan ook dat de onderhandelingen tussen de clubs al opgestart zijn, maar dat er nog niet direct een akkoord moet verwacht worden. Blauw-zwart zou immers zo'n 25 miljoen pond vragen. Da's een slordige 30 miljoen euro. Maar Crystal Palace ziet normaal gezien heel wat miljoenen binnenkomen voor Michael Olise, waar het Bayern München van Vincent Kompany zwaar voor wil betalen. Nusa wordt bestempeld als zijn opvolger. Lang leek de transfer van de linkerflankspeler naar Brentford een feit te worden. Na een medische keuring kwam er een risico aan het licht. Zo ging de transfer echter niet door. Nusa liet zich verder onderzoeken in Noorwegen en kwam terug bij Club Brugge. Door een aantal kleine blessures kon hij in het tweede deel van het seizoen nooit zijn volle potentieel laten zien.