Engeland, de teleurstelling van het EK, ziet sterspeler de selectie (voor even?) verlaten

Engeland was vooraf één van de topfavorieten voor de Europese titel. In de groepsfase konden ze echter niet overtuigen en nu heeft één van hun spelers ook de selectie verlaten.

Met een 0-1 overwinning tegen Servië, 1-1 tegen Denemarken en 0-0 tegen Slovenië stelde Engeland drie keer teleur in de groepsfase van het EK voetbal. De Engelsen werden echter wel groepswinnaar en staan in de achtste finale.

Er zit bijzonder veel talent in de Engelse selectie, maar het kwam er dus nog niet uit. Eén van de teleurstellingen was Manchester City-speler Phil Foden. Bij City was hij dit seizoen goed voor 27 goals en 12 assists in 53 wedstrijden.

Foden verlaat Engelse selectie

Scoren of een assist geven lukte voor Foden nog niet op het EK en nu heeft hij ook de Engelse selectie verlaten. Volgens de officiële mededeling van de Engelse voetbalbond voor een dringende familiezaak.

Volgens Fabrizio Romano zou de 24-jarige Foden echter teruggekeerd zijn naar Engeland voor de geboorte van zijn derde kind. De Engelsman heeft al een zoon Ronnie (5 jaar) en een dochter True (2 jaar).

Of Foden op tijd terug zal zijn voor de volgende wedstrijd van de Engelsen is nog niet duidelijk. Zondag spelen de Engelsen tegen een nog te bepalen tegenstander.