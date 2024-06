Is de uitleg van Hein Vanhaezebrouck over tabelhelft en "2E" niets meer waard? Ook Mannaert laat zich uit over de zaak

Onder meer Hein Vanhaezebrouck had vooraf becijferd dat tweede worden in onze groep misschien wel de best mogelijke plaats zou gaan zijn. Maar ondertussen is de zaak toch helemaal anders geworden.

Doordat Frankrijk zijn groep niet heeft gewonnen, zitten zij als tweede van hun groep in de bovenste tabelhelft. Daar zitten ook al Spanje, Duitsland en Portugal onder meer. Dan lijkt de onderste tabelhelft plots interessanter.

Dan toch maar onze groep proberen te winnen? Dan komen we in de achtste finales uit tegen ofwel Slovenië, ofwel Nederland. Als Tsjechië en Georgië op woensdagavond niet winnen, dan spelen we tegen Slovenië.

© photonews

In de kwartfinale zouden we dan tegen Oostenrijk of het nummer 2 uit groep F (voorlopig Turkije) uitkomen, in een halve finale zijn Engeland, Nederland, Zwitserland, Italië of het nummer 3 uit onze eigen groep een mogelijkheid.

Het zou toch een nieuw elan kunnen geven en een extra incentive om toch maar de groep te gaan winnen. Als nummer twee in de groep loopt de weg naar de finale mogelijk via Frankrijk, Portugal en dan Spanje, Duitsland of Denemarken. En als we toch nog derde worden? Dan zou het via Spanje, Duitsland en dan naar Frankrijk of Portugal gaan.

We worden eerste in de groep als:

* We winnen van Oekraïne en Slovakije niet wint van Roemenië

* We gelijkspelen tegen Oekraïne met meer doelpunten dan Slovakije tegen Roemenië gelijkspeelt

We worden tweede in de groep als:

* We winnen van Oekraïne, maar Slovakije ook wint van Roemenië

* We gelijkspelen tegen Oekraïne en Slovakije niet met minder goals gelijkspeelt tegen Roemenië

We worden derde in de groep als:

* We verliezen van Oekraïne en Roemenië verliest van Slovakije

© photonews

Vincent Mannaert liet zich over de zaak uit bij Sporza: "Het is een cliché, maar vroeg of laat kom je toch een topploeg tegen. Het is vooral zaak om aan de knock-outfase te kunnen beginnen met een goed gevoel."

"Dat is nu niet het geval bij Nederland, bij Frankrijk ook niet echt. Als we kunnen doorgaan op het elan van tegen Roemenië, dan kan het zomaar betekenen dat we ook in staat zijn om toch ook tegen een topland te winnen."