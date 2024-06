Nederlands journalist gaat er met de héél grove borstel door: "Zijn interlandcarrière is voorbij" en "België is wel op de retour"

Nederland verloor gisteren van Oostenrijk met 3-2 en dat had er duidelijk ingehakt bij de meestal al heel kritische Valentijn Driessen. De voetbaljournalist liet geen spaander heel van Oranje en bondscoach Ronald Koeman.

Niemand werd gespaard. "Ik het Nederlandse elftal nog nooit van mijn leven zo slecht zien spelen als in de eerste helft. Er werden geen duels gewonnen en er kwam geen bal aan”, aldus Driessen in zijn analyse.

“Dit heb ik heel weinig meegemaakt. Het leek echt helemaal nergens op. Als je zo speelt op dit podium, dan heb je hier helemaal niets te zoeken.”

Joey Veerman, middenvelder van PSV, kreeg het meeste over zich heen. "Hij maakte een dramatische beurt. Dit kan echt niet op dit niveau. Ik denk dat dit einde interlandcarrière voor Veerman is. Hij kon het hier gaan waarmaken, maar daar is niets van gebleken. Veerman was niet klaar om met de druk om te gaan. Het Oranje-shirt is voor hem veel te zwaar."

Maar ook Xavi Simons en Donyell Malen kregen van de roe. "Ook voor Xavi weegt het shirt van Oranje te zwaar. Hij gaf één assist, voor de rest speelde hij weer een dramatische wedstrijd. Malen raakte vandaag eveneens geen bal. Hij had de kans op de 1-1 en hij mist gewoon de bal, die moet er altijd in.”

Je moet je afvragen of de positie van Koeman houdbaar is als hij er nu uitgaat

“Ik vond het een heel logische opstelling op papier. Als je de bal hebt, had je prima spelers om het spel te maken”, begon hij nog positief over bondscoach Ronald Koeman, maar... ”Koeman heeft totaal verkeerd ingeschat wat de mogelijkheden van deze spelers waren.”

Nederland krijgt nu Engeland, Spanje of... onze Rode Duivels tegenover zich. “Als dit zo doorgaat en je gaat eruit dan heeft Koeman het niet beter gedaan dan Frank de Boer op het vorige EK in 2021. Die moest toen opkrassen."

"Je moet je afvragen of de positie van Koeman houdbaar is als je dadelijk een draai om de oren krijgt en in de tweede ronde naar huis moet. Bij Engeland is het echter ook een puinhoop, België is een team op zijn retour”, sloot de Nederlander af.